Рейтинг ATP: очередной взлет Приходько на фоне падения первой ракетки Украины
Лидером в обновленной таблице рангов остался испанец Карлос Алькарас
около 1 часа назад
ATP опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисистов мира.
Первая ракетка Украины Виталий Сачко опустился на две позиции и сейчас занимает 181-е место в мировой классификации.
Наибольший прогресс среди украинцев продолжает демонстрировать Олег Приходько. После скачка на 117 позиций на прошлой неделе он добавил еще две строки и сейчас занимает 353-е место в рейтинге. Вячеслав Белинский сохранил свои позиции и остался на 368-м месте.
Изменения произошли и в первой десятке рейтинга. Алекс де Минор поднялся с восьмого на шестое место, тогда как Феликс Оже-Альяссим и Тейлор Фритц потеряли по одной строке. Лидером мирового рейтинга остается испанец Карлос Алькарас.
Обновленный рейтинг ATP
1. Карлос Алькарас (Испания) – 13150
2. Янник Синнер (Италия) – 10300
3. Новак Джокович (Сербия) – 5280
4. Александр Зверев (Германия) – 4605
5. Лоренцо Музетти (Италия) – 4405
6. Алекс Де Минор (Австралия, +2) – 4250
7. Феликс Оже-Альяссим (Канада, -1) – 4230
8. Тейлор Фритц (США, -1) – 4220
9. Бен Шелтон (США) – 4050
10. Александр Бублик (Казахстан) – 3405
…
181. Виталий Сачко (Украина, -2) – 333
353. Олег Приходько (Украина, +2) – 136
368. Вячеслав Белинский (Украина) — 128
433. Вадим Урсу (Украина, -4) – 110
505. Владислав Орлов (Украина, -5) – 84
540. Эрик Ваншельбойм (Украина, +2) – 75
546. Александр Овчаренко (Украина) – 74
Сборная Украины получила соперника в Кубке Дэвиса.