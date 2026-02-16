Денис Седашов

ATP опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисистов мира.

Первая ракетка Украины Виталий Сачко опустился на две позиции и сейчас занимает 181-е место в мировой классификации.

Наибольший прогресс среди украинцев продолжает демонстрировать Олег Приходько. После скачка на 117 позиций на прошлой неделе он добавил еще две строки и сейчас занимает 353-е место в рейтинге. Вячеслав Белинский сохранил свои позиции и остался на 368-м месте.

Изменения произошли и в первой десятке рейтинга. Алекс де Минор поднялся с восьмого на шестое место, тогда как Феликс Оже-Альяссим и Тейлор Фритц потеряли по одной строке. Лидером мирового рейтинга остается испанец Карлос Алькарас.

Обновленный рейтинг ATP