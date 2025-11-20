Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик высказался о гегемонах современного тенниса Яннике Синнере и Карлосе Алькарасе. Американца цитирует btu.org.ua:

После турнира в Индиан-Уэллсе, когда Алькарас проиграл Дрейперу, он сказал на пресс-конференции: «Я пытаюсь найти свою игру. Я был неуверен в себе и нервничал».

Я сомневаюсь, что мы когда-либо в теннисе имели двух игроков, которые настолько честно говорят о своих слабых местах, когда весь мир их не замечает.

Синнер после US Open, всего через немного времени после победы на Уимблдоне, после титула на Australian Open, после того как проигрывал практически только Алькарасу, тоже сказал: «Мне нужно изменить много вещей в своей игре».

Это невероятный уровень самоосознания, уровень, которого я сам никогда не имел. Осознавать, что ты, если не лучший в мире, то один из двух, и одновременно иметь полную ясность того, что нужно делать дальше, да еще и сразу после поражения – это не является нормальной и присущей вещью для большинства игроков.

Многие не видят настоящего контраста между ребятами. Синнер контролирует центр корта так, как не контролирует никто. Ты можешь бить сильно, можешь нагружать его темпом и скоростью. Он все читает. Против него ты не можешь получить преимущество одной силой. Против него никто не имеет эффективности, кроме Алькараса. И дело в том, что Алькарас может выполнить любой удар: дропшот, резаный, контрудар с углов, делать мягкий темп, другую траекторию и так далее. Он единственный, кто создает против Синнера настоящую вариативность.

В их матчах происходит постоянный обмен вариативностью – одна настройка за другой. Они уже не делают те удары, которые делали восемь месяцев назад. Их матчи похожи на бесконечную шахматную партию.

Алькарас в Нью-Йорке выходил к сетке на мячах, которые я сам никогда не назвал бы подходящими для выхода вперед. Это были удары, к которым большинство даже и не подумало бы бежать. Он атаковал там, где другие просто не рискнули бы. Синнер увидел это в Нью-Йорке, а в Турине он начал бить подобные удары сильнее, встречать Алькараса на полшага раньше. То, что работало в Нью-Йорке, перестало работать против него через два месяца.

Именно это и делает их соперничество таким уникальным: каждое поражение становится следующим шагом в развитии. Они проигрывают и сразу находят способ перевернуть ситуацию. Они разыграли между собой 3302 очка и выиграли по 1651 каждый. В 2025 году оба имеют уже по 24 титула. Они на совсем другом уровне. И самое интересное в том, что это соперничество только начинается.