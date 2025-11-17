Синнер: «Этот год был особенным — с взлетами и падениями»
Теперь итальянец планирует небольшой отдых
около 6 часов назад
Фото: Getty Images
Вторая ракетка мира Янник Синнер подвел итоги сезона-2025 после победы на Итоговом турнире ATP в Турине.
Итальянец в финале обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса.
Синнер поделился впечатлениями от сезона в соцсетях:
Этот год был особенным — с взлетами и падениями, но полным благодарности всем, кто был рядом. Без команды я бы не справился. Одна из лучших недель года, спасибо за поддержку и тяжелый труд. Теперь время для небольшого отдыха.
Синнер победил Алькараса в финале Итогового турнира ATP-2025.
Поделиться