Россиянка Андреева сенсационно проиграла Фернандес в третьем круге "тысячника" в Торонто
Финалистка US Open-2021 «уничтожила» свою соперницу
Лейла Фернандес / Фото - ВТУ
Пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева проиграла канадке Лейле Фернандес (WTA, 34) в третьем раунде турнира WTA 1000 в Торонто, Канада.
Матч закончился со счетом 1:6, 4:6.
Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. За это время Андреева выполнила четыре эйса и допустила две двойные ошибки. Также российская теннисистка реализовала единственный брейк-пойнт. Фернандес не подала навылет ни разу, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
В 1/16 финала «тысячника» в Торонто Фернандес сыграет с Наоми Осакой (Япония).
Напомним, Свитолина «уничтожила» бывшую россиянку в третьем раунде турнира WTA 1000 в Торонто.