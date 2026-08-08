Владимир Кириченко

Пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева проиграла канадке Лейле Фернандес (WTA, 34) в третьем раунде турнира WTA 1000 в Торонто, Канада.

Матч закончился со счетом 1:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. За это время Андреева выполнила четыре эйса и допустила две двойные ошибки. Также российская теннисистка реализовала единственный брейк-пойнт. Фернандес не подала навылет ни разу, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В 1/16 финала «тысячника» в Торонто Фернандес сыграет с Наоми Осакой (Япония).

Напомним, Свитолина «уничтожила» бывшую россиянку в третьем раунде турнира WTA 1000 в Торонто.