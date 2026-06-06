Восьма ракетка мира мирра андреєва на пресс-конференции прокомментировала свое участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе, введенном из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Россиянка заявила, что во время матчей фокусируется только на теннисе и результатах.

Ну, конечно, я думаю, что никто не хочет войны в мире. Поэтому все, что я могу сказать: когда я играю в теннис, единственное, о чём я думаю, — это как играть, как побеждать, как хорошо соревноваться, как выигрывать матчи.

И я на самом деле не думаю о таких вещах во время игры, потому что у меня в голове и так очень много мыслей, на которых я пытаюсь сосредоточиться. Поэтому, когда я играю, я никогда не думаю о подобных вопросах.