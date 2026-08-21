Владимир Кириченко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранит первую строчку рейтинга WTA по итогам «тысячника» в Цинциннати.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка мира Елена Рыбакина впервые в карьере могла подняться на первую строчку мирового рейтинга WTA. Чтобы сместить Соболенко, ей необходимо было выйти в финал «тысячника» в Цинциннати.

Однако в четвертьфинале турнира против польки Иги Швентек представительница Казахстана получила травму и была вынуждена сняться с матча.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 23 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $7,4 млн. Действующей победительницей турнира является Швентек.

Ранее определилась соперница Костюк в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Цинциннати.