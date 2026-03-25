Стало известно, сколько призовых заработали Свитолина, Костюк и Стародубцева за «тысячник» в Майами
Ястремская получит меньшую сумму
около 1 часа назад
Еліна Світоліна / Фото - United24
Украинские теннисистки Элина Свитолина (№8 WTA), Марта Костюк (№28 WTA) и Юлия Стародубцева (№108 WTA) завершили свои выступления на турнире WTA 1000 в Майами на стадии 1/16 финала.
За это достижение каждая из теннисисток получит по 61 865 долларов призовых. Об этом сообщает perfect-tennis.com.
Еще одна украинская теннисистка – Даяна Ястремская (№54 WTA) – сумела обыграть на Miami Open лишь одну соперницу и получит за это 36 110 долларов призовых.
Напомним, Свитолина на турнире в Майами уступила американке Хейли Баптист.
Поделиться