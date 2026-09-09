Денис Седашов

Тренерський штаб чоловічої збірної України з тенісу оголосив склад на матчеву зустріч першого раунду Другої Світової групи Кубка Девіса проти національної команди Кіпру.

До заявки української збірної увійшли п'ять тенісистів: Георгій Кравченко, Владислав Орлов, Олексій Крутих, Олександр Овчаренко та Володимир Якубенко.

Для Георгія Кравченка та Володимира Якубенка це дебютний виклик до національної команди на матчі Кубка Девіса.

Поєдинок між збірними України та Кіпру відбудеться 19-20 вересня у Нікосії на хардовому покритті.

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