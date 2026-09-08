Денис Седашов

Падел-клуб первой ракетки Украины Элины Свитолиной (9 WTA) SVITO Padel Club пострадал во время очередной российской атаки на Киев.

Спортивный объект, который открылся в мае этого года, пострадал от ударной волны. Жертв и раненых среди людей нет.

Украинская теннисистка в социальной сети отреагировала на разрушение клуба и обратилась к международному сообществу:

На сегодняшний день в результате российской агрессии погибли 776 украинских спортсменов и спортивных деятелей. 942 спортивных сооружения по всей Украине повреждены или полностью разрушены. Сегодня мой клуб, SVITO PADEL, стал одним из них. Украинские спортсмены и наше молодое поколение не имеют возможности тренироваться и готовиться к международным соревнованиям на равных условиях со спортсменами из других стран. С этим сообщением я хочу обратиться к нашим международным партнёрам и друзьям, которые поддерживают и переживают за нас, украинских спортсменов, выступающих на международной арене, и попросить вашей поддержки и конкретных действий, которые могут помочь остановить агрессора. Элина Свитолина

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