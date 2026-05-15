Состоялся полуфинальный матч турнира в Риме, в котором украинка Элина Свитолина (WTA 10) встретилась с представительницей Польши Игой Швентек (WTA 3).

Игра завершилась победой украинки со счётом 6:4, 2:6, 6:2.

Матч длился 2 часа 16 минут. За это время Свитолина сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Швентек два эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Это была седьмая очная встреча теннисисток, счёт в противостоянии – 4:3 в пользу польки. В последний раз теннисистки встречались в марте на турнире в Индиан-Уэллсе – Свитолина выиграла матч в трех сетах.

В четвертьфинале Свитолина победила вторую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана. Швентек обыграла американку Джессику Пегулу (WTA №5).

Элина сыграет в финале в Риме в третий раз в карьере – в 2017 и 2018 годах она победила на турнире.

В финале турнира Свитолина сыграет с американкой Кори Гауфф.

Женский турнир в Риме завершится 16 мая. Его действующей победительницей является итальянка Жасмин Паолини, которая занимала в мировом рейтинге восьмое место. В третьем круге она уступила бельгийке Элизе Мертенс.