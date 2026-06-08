Денис Седашов

Легендарная 44-летняя американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира и 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс рассказала, что рассматривает вариант возвращения на корт в одиночном разряде, однако не в ближайшее время. Слова приводит Punto de Break.

По словам спортсменки, главной мотивацией для нее является желание показать свою игру детям, но в настоящее время она не хочет создавать для себя лишнего психологического давления и трезво оценивает собственную физическую форму.

Весь этот процесс… в данный момент я не давлю на себя. Давления у меня уже было с избытком, так что сейчас для меня это действительно больше… не знаю, здесь много составляющих. Речь идет о том, чтобы мои дети могли видеть, как я играю. Олимпия уже немного подросла, Адира пока что совсем маленькая, но всё равно это особенные моменты. Всегда хочется показать лучшее, быть на самом высоком уровне. Возможно, получить шанс сделать это в последний раз. Это звучит прекрасно и волнительно. Что касается одиночного разряда, не могу ни сказать «да», ни сказать «нет». Сейчас — нет. Чувствую, что, вероятно, мне нужно немного больше потренироваться, если захочу играть в одиночном разряде, посмотрим, смогу ли я этого добиться. Это не мой путь сейчас. Серена Уильямс

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