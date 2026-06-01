Денис Седашов

23-кратная чемпионка турниров Grand Slam Серена Уильямс примет участие в травяном турнире Queen’s Club – WTA 500 в Лондоне. Американка заявлена в парный разряд соревнований, которые пройдут с 8 по 14 июня.

Журналист Джон Вертхайм в эфире подкаста Served с Энди Роддиком сообщил, что напарницей 44-летней Уильямс станет 19-летняя Виктория Мбоко.

Напомним, Серена Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. На ее счету 23 титула на мейджорах в одиночном разряде и 4 олимпийских золотых медали.

