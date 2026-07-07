Денис Седашов

На Wimbledon определилась первая полуфинальная пара в женском одиночном разряде. Путевку в финал разыграют между собой американка Кори Гауфф (7 WTA) и представительница Чехии Каролина Мухова (9 WTA).

В четвертьфинальном поединке Мухова в двух сетах нанесла поражение бывшей первой ракетке мира Наоми Осаки из Японии. Встреча завершилась со счетом 7:6 (4), 6:4 в пользу чешской теннисистки.

Завтра, 8 июля, на турнире пройдут еще два женских четвертьфинала. В одном из них за выход в следующий раунд будет бороться украинка Марта Костюк (13 WTA).

Костюк снялась с парного разряда на Wimbledon-2026.