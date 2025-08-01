Владимир Кириченко

Шестикратная чемпионка турниров Большого шлема полька Ига Швёнтек стала первой теннисисткой, которая выиграла 63 стартовых матча подряд на турнирах WTA (включая United Cup и Итоговый чемпионат WTA) после Моники Селеш (64 победы в период с 1990 по 1996 год).

В среду, 30 июля, Швёнтек обыграла китаянку Ханьюй Го (6:3, 6:1) во втором раунде хардового «тысячника» в Монреале (Канада). Из-за высокого посева она пропускала первый раунд турнира.

В 1/16 финала «тысячника» в Монреале Ига сыграет с представительницей Германии Евой Лис, которая обыграла во втором круге россиянку Анастасию Павлюченкову.

Напомним, Ястремская одолела 11-ю ракетку мира и вышла в 1/8 финала турнира в Монреале.