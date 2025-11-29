Вторая ракетка мирового рейтинга Янник Синнер высказался о соперничестве с Карлосом Алькарасом. Итальянца цитирует btu.org.ua:

Соперничество – очень важная часть тенниса. Раньше у нас были большие истории противостояний между Роджером, Рафаэлем, Новаком и Энди, и в предыдущих поколениях также были свои дуэли. Соперничество всегда было частью истории тенниса и делало спорт более интересным. Поэтому приятно слышать, что мы с Карлосом формируем что-то подобное. Однако соперничество происходит не только между нами. В Туре очень много сильных игроков, и формируется много интересных противостояний. Соперничество имеет особое значение как для болельщиков, так и для игроков. Все это делает теннис захватывающим, и я рад быть частью этого процесса.

Что самое сложное в игре с Карлосом? Прежде всего, у него практически нет слабых мест. Он один из лучших, а, возможно, и лучший игрок в Туре. Поэтому играть против него всегда большой вызов, но именно поэтому это и интересно. Каждый матч с ним – это новая история и новая динамика. Он невероятно быстр, пробить его в любой точке корта очень сложно. Он также очень силен психологически и играет каждое очко с максимальной концентрацией. Именно это усложняет игру против него больше всего.