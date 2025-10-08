Синнер о Олимпиаде-2026: «Это будет грандиозное событие»
Итальянец будет волонтером на зимних Играх
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Итальянский теннисист Янник Синнер (2 ATP) поделился впечатлениями о предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Приводит слова The Sinner Times.
Синнер признался, что планирует лично принять участие в событии:
Да, я собираюсь быть волонтером. Я уже говорил об этом несколько раз. Это будет грандиозное событие — очень масштабное. Люди откроют для себя другую часть мира, где есть природа, горы и снег. Это точно будет замечательно.
ATP рассматривает правило по жаре после снятия игроков в Шанхае.