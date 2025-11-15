Сіннер вышел в финал Итогового турнира ATP в Турине
Итальянец в двух сетах разобрался с Алексом де Минауром
около 14 часов назад
Фото: Getty Images
Вторая ракетка мира Янник Синнер стал финалистом Итогового турнира ATP-2025, который проходит в Турине. В полуфинале итальянец обыграл австралийца Алекса де Минаура (7 АТР) — 7:5, 6:2.
Матч длился 1 час 53 минуты. За это время Синнер подал семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из 13 брейк-поинтов. Де Минор ответил восемью подачами навылет, сделал две двойные ошибки и не использовал ни одного из четырех своих шансов на брейк.
Соперником Синнера станет победитель матча между Карлосом Алькарасом (Испания) и Феликсом Оже-Альяссимом (Канада).
