Вторая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер в подкасте The Unscripted Show рассказал о судорогах, которые он испытывал на Masters в Шанхае.

Я взял два дня отдыха, а потом вернулся к тренировкам. Сейчас чувствую себя хорошо и физически, и морально. Неделя в Шанхае была очень тяжёлой, но всё нормализовалось. Думаю, причина была психологической. Поговорил с командой — с этой стороны всё было не идеально, но сейчас всё в порядке. Это была моя ошибка: жара и влажность дали о себе знать. На таких вещах учишься.

Судороги могут случаться, и я был не единственным, кто с ними столкнулся.