Денис Седашов

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (54 WTA) успешно преодолела первый круг Открытого чемпионата Франции.

В стартовом поединке на турнире украинка в двух сетах разгромно обыграла «нейтральную» представительницу РФ Анну Блинкову (99 WTA). Матч длился 1 час 33 минуты.

На счету Стародубцевой один эйс, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных. В свою очередь Блинкова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных.

Roland Garros-2026. 1/64 финала

Анна Блинкова — Юлия Стародубцева (Украина) — 3:6, 1:6

Во втором раунде турнира Стародубцева сыграет против победительницы противостояния между Вероникой Эр'явец (Словения, 85 WTA) и второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной (Казахстан, 2 WTA).

