Стародубцева проиграла Павлюченковой в финале квалификации турнира в Мадриде
Украинка проиграла в трех сетах
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 53) не смогла пробиться в основную сетку престижного грунтового турнира в Испании. В решающем матче отбора украинка в напряженной борьбе проиграла нейтральной теннисистке анастасии павлюченковой (WTA 116).
Поединок длился 2 часа 17 минут. Стародубцева сумела разгромить соперницу во втором сете со счетом 6:0, но уступила в решающей партии.
WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт. Квалификация. Финал
Юлия Стародубцева (Украина) — анастасия павлюченкова — 4:6, 6:0, 4:6
Таким образом, Юлии не удалось во второй раз в карьере выйти в основную стадию мадридского «тысячника».
«WTA, я больше не буду молчать»: Олийникова — о «лайках» сабаленко под видео в поддержку путина.
