Снігур покидає US Open-2026 після поразки в першому раунді
Украинка проиграла Диане Шнайдер
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 45) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США 2026 года.
В первом круге соревнований украинка уступила «нейтральной» теннисистке диане шнайдер (WTA 16). Матч длился 1 час 9 минут.
В ходе встречи Шнайдер выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из девяти брейк-поинтов. Снигур не выполнила ни одной подачи навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала два из трех брейк-поинтов.
US Open 2026. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) —диана шнайдер — 0:6, 4:6
Калинина проиграла японке в первом круге Открытого чемпионата США.
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