Снігур пробилась до третього кола Wimbledon-2026
Украинка одержала победу в двух сетах
около 2 часов назадПодписаться в
Украинская теннисистка Дарья Снигур (77 WTA) вышла в 1/16 финала Wimbledon. В матче второго раунда украинка в двух сетах нанесла поражение представительнице Франции Леолии Жанжан (132 WTA).
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Снигур.
В течение поединка украинская спортсменка реализовала пять из семи брейк-пойнтов и проиграла два гейма на своей подаче.
В третьем круге травяного мейджора Дарья Снигур встретится с американкой Эшлин Крюгер (102 WTA).
Итоговый турнир WTA-2026 перенесен из Саудовской Аравии в США.
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