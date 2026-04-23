Стародубцева проиграла Жаклин Кристиан во втором круге турнира в Мадриде
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 53) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания). Во втором раунде украинка в трех сетах проиграла румынке Жаклин Кристиан (WTA 33).
Матч длился 3 часа 7 минут. Стародубцева выиграла первую партию и вела 4:2 во втором сете, но не реализовала три матчбола перед тай-брейком. В решающем сете сильнее оказалась представительница Румынии.
WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт. 1/32 финала
Юлия Стародубцева (Украина) [LL] — Жаклин Кристиан (Румыния) — 6:3, 6:7 (5:7), 4:6
Травма та поразка. Світоліна поступилася 63-й ракетці світу на турнірі у Мадриді.
