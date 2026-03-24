Снігур вышла в 1/8 финала турнира в Словении на отказе соперницы
Украинка встречалась с Хезер Уотсон
10 минут назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (110 WTA) успешно стартовала на хардовом турнире категории ITF W75 в словенском городе Мурска Субота. Украинка, получившая самый высокий номер сеяния на этих соревнованиях, преодолела барьер первого раунда на отказе соперницы.
В стартовом поединке Снигур встретилась с представительницей Великобритании Хезер Уотсон (261 WTA). Дарья уверенно начала матч, выиграв четыре гейма подряд. При счете 4:0 в пользу украинки британская теннисистка приняла решение прекратить борьбу из-за травмы.
ITF W75 Мурска Субота. Хард в помещении. 1/16 финала
Дарья Снигур – Хезер Уотсон – 4:0, RET.
В следующем круге Дарья сыграет против представительницы Португалии Францишки Жорже (190 WTA).
