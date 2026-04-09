Денис Седашов

Украинская теннисистка Дарья Снигур (96 WTA) выбыла из хардового турнира ITF W75, который проходит в Кальви. В поединке против швейцарки Валентины Ризер (398 WTA) украинка была вынуждена досрочно прекратить борьбу.

Снигур уступила в первом сете со счетом 4:6. Во втором сете при счете 1:4 Дарья отказалась от продолжения игры.

Во время встречи украинка обращалась за помощью к физиотерапевту из-за травмы руки.

