Денис Седашов

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Австрии. Украинка должна была провести матч второго круга против хорватки Донны Векич, но отказалась от участия в матче.

На данный момент официальные причины такого решения Калининой не сообщаются. Отметим, что украинка прошла в основную сетку турнира в статусе лакки-лузера. В квалификации Ангелина победила Анну-Лену Фридзам, но уступила Александре Саснович. Уже в первом раунде основных соревнований Калинина обыграла Панну Удварди.

Из-за отказа украинской теннисистки Донна Векич автоматически прошла в четвертьфинал соревнований в Линце.