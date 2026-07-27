Соболева и Котляр сыграют в основной сетке турнира в Румынии
Анастасия сыграет против Жанисиевич, а Елизавета против Спитери
около 3 часов назадПодписаться в
Сразу две украинские теннисистки выступят в основном раунде турнира серии WTA 125 в Румынии.
Анастасия Соболева (196 WTA) начнет выступления непосредственно с первого круга, где ее соперницей станет француженка Селена Жанисиевич (240 WTA).
Еще одна представительница Украины, 19-летняя Елизавета Котляр (450 WTA), успешно преодолела квалификационный барьер. На пути к основной сетке Котляр одолела итальянку Алессандру Маццолу (5:7, 6:2, 6:2), а в финале отбора разгромила хозяйку соревнований Андрею Присекариу (6:4, 6:0).
В первом круге основной сетки Елизавета сыграет против итальянки Далилы Спитери (341 WTA).
Снигур не смогла завоевать свой первый титул WTA, проиграв австрийке Таэгер.