Денис Седашов

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (328 WTA) пробилась в третий круг на грунтовом турнире серии WTA 125 в итальянской Брешии.

Во втором раунде соревнований украинка в трех сетах одолела третью сеяную Юлию Грабгер (118 WTA) из Австрии, проведя на корте почти две с половиной часа.

В решающем третьем сете Анастасия уступала со счетом 1:4, но сумела переломить ход игры, отыграться, а затем и вырвать победу.

WTA 125. Брешия. Италия. Второй круг

Анастасия Соболева (Украина) – Юлия Грабгер (Австрия) – 6:2, 4:6, 7:5

За выход в полуфинал турнира Соболева встретится с победительницей противостояния между Мириам Булгару (Румыния) и Ани Минтеги дель Ольмо (Испания).

Ястремская с победы стартовала на травяном турнире в Ноттингеме.