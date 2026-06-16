Ястремская с победы стартовала на травяном турнире в Ноттингеме
Украинка одержала победу в двух сетах
около 17 часов назадПодписаться в
Украинка Даяна Ястремская (WTA 50) успешно преодолела барьер первого круга на турнире категории WTA 250 в британском Ноттингеме.
В матче 1/16 финала украинская теннисистка в двух сетах нанесла поражение местной спортсменке Алисии Дадни (WTA 248), которая попала в основную сетку в статусе лакки-лузера. Поединок длился 1 час и 32 минуты.
WTA 250 Ноттингем. Трава. 1/16 финала
Алисия Дадни (Великобритания) — Даяна Ястремская (Украина) — 4:6, 6:7 (2:7)
Во втором раунде соревнований в Великобритании Даяна Ястремская встретится с опытной представительницей Германии Татьяной Марией (WTA 117).
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