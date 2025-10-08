Денис Седашов

Украинский экс-теннисист Сергей Стаховский, который сейчас служит в Центре специальных операций «А» Службы безопасности Украины, в интервью United24 Media рассказал о своем опыте на фронте и параллелях между спортом и войной.

Мой предыдущий график путешествий выглядел так: Париж, Уимблдон, Мельбурн, Нью-Йорк. А за последние три года — Бахмут, Авдеевка, Изюм, Лиман. Однажды в Харьковской области ракета взорвалась прямо перед нашим бронированным автомобилем. Нас отбросило в кусты, мы выбрались избитыми, а потом еще несколько часов уклонялись от артиллерийского огня. Сергей Стаховский

Стаховский также отмечает, что в теннисе и на войне есть схожие принципы:

В спорте и на войне ты борешься до конца, когда уже измотан. В теннисе проигрываешь матч — и через несколько дней играешь снова. На войне же поражение означает потерю жизни, собственной или товарищей. Сергей Стаховский

По словам спортсмена, после полномасштабного вторжения он почти два с половиной года не смотрел теннис, ведь фронт стал его новой реальностью.

