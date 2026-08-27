Денис Седашов

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 74) узнала соперницу в четвертьфинале хардового турнира WTA 500 в мексиканском Монтеррее.

За выход в полуфинал украинка будет соревноваться против второй сеяной бельгийки Элизе Мертенс (WTA 24), которая во втором круге победила венгерку Панну Удварди (WTA 76).

Это будет первая очная встреча между Стародубцевой и Мертенс на профессиональном уровне.

Сачко проиграл во втором круге квалификации US Open 2026.