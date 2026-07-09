Стали известны имена всех полуфиналисток женского Wimbledon-2026
Костюк сыграет против 12-й ракетки мира
около 3 часов назадПодписаться в
На травяных кортах Лондона завершились четвертьфинальные матчи в женском одиночном разряде в рамках Wimbledon-2026.
Предлагаем ознакомиться с полуфинальными парами британского мейджора.
Теннис. Wimbledon-2026. Женщины. 1/2 финала:
Каролина Мухова (Чехия, 10) – Кори Гауфф (США, 7);
Марта Костюк (Украина, 12) – Линда Носкова (Чехия, 9).
В 1/4 финала Мухова обыграла Наоми Осаку со счетом 7:6 (7:4), 6:4, Гауфф на этой стадии оказалась сильнее Джессики Пегулы (4:6, 6:3, 6:3), Костюк победила Жасмин Паолини (6:3, 6:2), а Носкова – Элизу Мертенс (6:3, 7:5).
Wimbledon-2026 завершится 11 июля. Действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка Ига Швентек.
Wimbledon-2026: определились полуфинальные пары в мужском турнире