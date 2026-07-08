Уимблдон-2026: определились полуфинальные пары в мужском турнире
Матчи состоятся 10 июля
30 минут назадПодписаться в
На Wimbledon-2026 завершилась стадия четвертьфиналов в мужском одиночном разряде, по итогам которой стали известны оба полуфинальных противостояния.
Полуфинальные пары Wimbledon-2026 (мужчины):
Янник Синнер (Италия, 1) — Новак Джокович (Сербия, 7)
Артур Фери (Великобритания) — Александр Зверев (Германия, 2)
Оба матча за выход в финал пройдут в пятницу, 10 июля.
Джокович и Оже-Альяссим сыграли самый длительный четвертьфинал в истории Wimbledon.