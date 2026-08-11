Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) прокомментировала победу над нейтральной россиянкой Екатериной Александровой (№19 WTA) в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Торонто (3:6, 6:0, 6:3).

Я хочу начать с того, что здесь, позади, сидит олимпийский чемпион по бегу на короткие дистанции Бруни Сурин. Я уверена, что сегодня на корте ты была даже быстрее его. Просто невероятная скорость. Какая победа! Во втором сете ты так впечатляюще добавила, что выиграла его «в сухую» всего за 24 минуты. Что тогда произошло?

«Спасибо вам за такие теплые слова. Знаете, сегодня я действительно старалась показать свою скорость. Мне нужно было вернуться в игру во втором сете, а потом, конечно, хорошо сыграть и в третьем. Я очень довольна своим выступлением и тем, как боролась. Если честно, в первом сете соперница играла очень хорошо. Поэтому мне пришлось по-настоящему включить режим борьбы, а с такой поддержкой трибун это было просто невероятно. Так что спасибо».

Ты была настоящей главной героиней этого матча. Это твоя десятая подряд победа на турнирах категории WTA 1000. Насколько тебе помог опыт, чтобы поверить, что ты сможешь отыграться?

«Я всегда стараюсь показывать свой боевой дух. Иногда, знаете, что-то выходит за пределы твоего контроля. Но то, что ты можешь контролировать, – это борьба за каждый мяч, попытки вернуть еще один мяч на сторону соперницы и оказывать на нее давление. Так что сегодня с моей стороны был хороший матч. И я очень рада, что вышла в полуфинал».

В Риме, на пути к титулу, ты победила Игу Швёнтек в полуфинале в трех сетах. Понимаю, что это был другой турнир и другое покрытие. Но что тебе нужно будет сделать, чтобы снова победить ее здесь, в Торонто?

«Я пока не слишком много об этом думала. Думаю, сейчас мне нужно просто немного расслабиться. Завтра будет выходной – день, когда я смогу отработать несколько моментов на тренировке. Я поговорю со своей командой, чтобы немного скорректировать план под игру Иги. Конечно, она отличная чемпионка и очень хорошо играет на этом турнире. Так что мне нужно показать свой лучший теннис».

Elina Svitolina after beating Alexandrova to reach Toronto SF



“We have Olympic gold medalist sprinter Bruny Surin sitting back here. I’m convinced you were actually speedier on the court tonight. 😂 Absolutely motoring. What a win.”



Elina: “Well thank you so much for the kind… pic.twitter.com/MrOcc4e8Y1 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 11, 2026

Матч против Швёнтек состоится 13 августа.

Напомним, Свитолина – на первом месте по количеству побед над теннисистками из топ-10 в сезоне-2026.