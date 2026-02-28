Стали известны соперницы Завацкой и Соболевой в квалификации турнира в Анталии
В первом круге квалификации украинок ждут соперницы из топ-250 рейтинга WTA
около 13 часов назад
Фото: Getty Images
Украинские теннисистки Катарина Завацкая (317 WTA) и Анастасия Соболева (271 WTA) начинают выступления на турнире серии WTA 125 в Анталии (Турция).
Обе украинские спортсменки стартуют с квалификационного раунда.
Результаты жеребьевки:
Анастасия Соболева сыграет против итальянки Лизы Пигато (196 WTA).
Катарина Завацкая встретится с немкой Каролиной Вернер (239 WTA).
