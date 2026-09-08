Украинская теннисистка Марта Костюк (11 WTA) рассказала, что провела турнир US Open с повреждением запястья. Об этом спортсменка сообщила в интервью порталу Большой теннис Украины.

На американском «мейджоре» первая ракетка Украины дошла до 1/8 финала, где уступила Линде Носковой (6 WTA).

Есть разные варианты лечения, но мы выбрали более консервативный путь. Сейчас мне нужно дать руке максимально возможную паузу и надеяться, что к азиатской серии удастся её успокоить, потому что впереди еще много турниров и не хочется продолжать играть с болью.

Запястье начало беспокоить меня еще в Цинциннати. Сначала боль возникала преимущественно во время игры у сетки, поэтому я не придала этому большого значения. Но постепенно становилось все хуже, и когда мы приехали в Нью-Йорк, мне уже было больно выполнять практически все удары. Нам удалось немного стабилизировать ситуацию, но фактически весь US Open я играла с болью. Были конкретные удары, во время которых боль была очень острой.

В день матча с Линдой уже во время разминки ситуация начала очень быстро ухудшаться, и я даже не знала, насколько рука выдержит весь матч. Конечно, это очень сильно повлияло на мою игру.

Многие удары я просто не могла выполнять из-за боли, поэтому пришлось менять план и адаптироваться уже по ходу матча. Но для меня это одновременно был очень хороший тест. Даже не имея возможности полноценно использовать некоторые из своих самых важных ударов, я смогла адаптироваться, навязать Линде такую борьбу и провести очень сильный матч. Для меня это показатель того, что даже в день, когда я не могу играть в свой теннис на сто процентов, я все равно способна найти другие решения.