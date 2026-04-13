Владимир Кириченко

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл Masters в Монте-Карло, в финале победив лидера мирового тенниса испанца Карлоса Алькараса.

Матч длился 2 часа 14 минут и завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

Во время встречи Алькарас сделал три эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Синнер ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать 3 брейк-пойнта из 11 заработанных.

Синнер после этой победы снова станет первой ракеткой мира. Янник также выиграл третий турнир подряд, ранее оформив «Солнечный дубль» в Индиан-Уэллсе и Майами.

