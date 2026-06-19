Свитолина вышла в свой 90-й четвертьфинал в карьере на уровне WTA.
Впервые с Wimbledon-2024 она сыграет на этой стадии на травяном корте
около 1 часа назадПодписаться в
Еліна Світоліна / Фото - United24
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 WTA) сыграет в четвертьфинале турнира WTA 500 в Берлине.
31-летняя украинка 90-й раз в своей карьере вышла в 1/4 финала на уровне WTA.
В этом сезоне для Элины это будет шестой четвертьфинал. Впервые с Wimbledon-2024 она сыграет на этой стадии именно на травяном корте.
В целом на счету Свитолиной 20 титулов WTA.
В четвертьфинале украинка сыграет с представительницей Филиппин Александрой Еалой (WTA 35).
Напоминаем, муж Свитолиной не получил wild-card в основу Wimbledon-2026.
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