Денис Седашов

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (54 WTA) с победы начала выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Рабате (Марокко).

В матче первого раунда украинка в двух сетах нанесла поражение испанке Анхеле Фита Болуде (192 WTA). Встреча длилась 1 час и 29 минут. За время поединка Стародубцева реализовала три брейк-пойнта и отыграла все четыре аналогичных мяча на собственной подаче.

WTA 250 Рабат (Марокко). Грунт. 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Анхела Фита Болуда (Испания) – 6:4, 6:2

В следующем раунде соревнований Юлия Стародубцева сыграет против Ангелины Калининой. Это будет первая очная встреча украинских теннисисток в карьере.

Котляр одержала дебютную победу на уровне WTA-тура.