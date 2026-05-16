Денис Седашов

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (57 WTA) завершила борьбу на грунтовом турнире серии WTA 125 в Париже (Франция).

В полуфинале украинка в трехсетовом поединке проиграла лидеру посева и 19-й ракетке мира Медисон Киз из США.

Матч длился 2 часа 14 минут. Стародубцева уверенно взяла первый сет, а в решающей партии вела со счетом 3:0, однако после этого проиграла шесть геймов подряд.

WTA 125 Париж (Франция). Грунт. 1/2 финала

Медисон Киз (США) — Юлия Стародубцева (Украина) — 1:6, 6:2, 6:3

Отметим, что для Стародубцевой это был дебютный полуфинал на турнирах уровня WTA 125 в карьере — ранее ее лучшим достижением была стадия 1/4 финала.

На следующей неделе украинская теннисистка выступит на турнире категории WTA 250 в марокканском Рабате.

