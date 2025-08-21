Владимир Кириченко

Итальянский дуэт Сара Эррани и Андреа Вавассори стали победителями Открытого чемпионата США 2025 года.

В матче за титул они обыграли польско-норвежскую пару Ига Швентек (Польша)/Каспер Рууд (Норвегия) со счетом 6:3, 5:7, 1:0 (10:6).

Матч длился 1 час 31 минуту. За это время Эррани и Вавассори подали четыре эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали три из пяти брейк-пойнтов. На счету их соперников два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трех.

Матчи основного турнира US Open-2025 состоятся с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер, в женском – Арина Соболенко.

Напомним, украинец Виталий Сачко проиграл в первом круге квалификации US Open.