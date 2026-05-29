Стародубцева уступила китайской теннисистке и завершила выступление на Ролан Гаррос-2026
Украинка проиграла в двух сетах
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (55 WTA) прекратила борьбу в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга украинка в двух сетах проиграла Ван Сию (148 WTA) из Китая, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.
В первой партии Стародубцева вела по геймам 3:0, однако потеряла преимущество. Во втором сете украинская спортсменка также была впереди со счетом 4:2, но не удержала лидерство. Встреча длилась два сета и завершилась победой китайской теннисистки.
Roland Garros-2026. 1/16 финала
Ван Сию (Китай) — Юлия Стародубцева (Украина) — 6:3, 7:5
