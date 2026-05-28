Денис Седашов

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал сенсационное поражение от аргентинца Хуана-Мануэля Серундоло (WTA 56) во втором круге Открытого чемпионата Франции-2026.

Итальянец уверенно выиграл первые две партии, но затем потерял инициативу из-за серьёзных проблем с физическим состоянием и уступил в пяти сетах.

На послематчевой пресс-конференции четырёхкратный победитель турниров Большого шлема откровенно признался, что в последних сетах его тело полностью отказало из-за слабости.

Как я уже сказал, четвертый сет я «пропустил», чтобы восстановиться физически. В пятом сете, как мы все знаем, всякое может случиться. Да, это было тяжело. Я был в трудной ситуации… Я действительно был в трудной ситуации… У меня не было энергии, это правда. Я был очень, очень слабый. Все тело. Я не помню, когда в последний раз чувствовал себя таким слабым. Что есть, то есть. Сегодня я пытался выложиться по максимуму. Это и был максимум, на который я был способен. Жаль, потому что первые два сета я играл очень хорошо. Третий сет я тоже играл очень хорошо. Да, такой спорт. Янник Синнер

