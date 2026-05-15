Стародубцева узнала соперницу в полуфинале турнира в Париже
Украинка сыграет против Мэдисон Киз
13 минут назад
Определилась соперница украинской теннисистки Юлии Стародубцевой (WTA 57) в полуфинале грунтового турнира WTA 125 в столице Франции. Ею стала 19-я ракетка мира и лидер посева Мэдисон Киз (США).
Для теннисисток это будет вторая очная встреча. Единственный предыдущий матч состоялся 4 апреля в полуфинале турнира WTA 500 в Чарльстоне, где победу отпраздновала Стародубцева.
Ястремская победила Сьерру и вышла в полуфинал турнира в Парме.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05