Денис Седашов

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в 1/2 финала грунтового турнира WTA 125 в итальянской Парме. В четвертьфинальном матче украинка в двух сетах обыграла аргентинку Солану Сьерра.

Уверенно выиграв первый сет, во втором Ястремская вела со счетом 5:0. Однако после этого Даяна не реализовала девять матчболов, позволив сопернице сократить отставание до минимума (5:7). Несмотря на потерю концентрации, украинке удалось закрыть матч без перехода в решающий сет.

WTA 125 Парма (Италия). Грунт. 1/4 финала

Солана Сьерра (Аргентина) — Даяна Ястремская (Украина) — 3:6, 5:7

За выход в финал Даяна поспорит с победительницей пары Сюзан Бандекки (Швейцария) — Джессика Босас Манейро (Испания).

