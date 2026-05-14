Ястремская обыграла Сьерру и вышла в полуфинал турнира в Парме
Украинка одержала победу в двух сетах
40 минут назад
Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в 1/2 финала грунтового турнира WTA 125 в итальянской Парме. В четвертьфинальном матче украинка в двух сетах обыграла аргентинку Солану Сьерра.
Уверенно выиграв первый сет, во втором Ястремская вела со счетом 5:0. Однако после этого Даяна не реализовала девять матчболов, позволив сопернице сократить отставание до минимума (5:7). Несмотря на потерю концентрации, украинке удалось закрыть матч без перехода в решающий сет.
WTA 125 Парма (Италия). Грунт. 1/4 финала
Солана Сьерра (Аргентина) — Даяна Ястремская (Украина) — 3:6, 5:7
За выход в финал Даяна поспорит с победительницей пары Сюзан Бандекки (Швейцария) — Джессика Босас Манейро (Испания).
