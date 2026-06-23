Стародубцева в трёх сетах проиграла россиянке на старте турнира в Истборне.
Украинка проиграла в трёх сетах
около 1 часа назадПодписаться в
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (55 WTA) прекратила борьбу на травяном турнире серии WTA 250 в Истборне.
В первом раунде основной сетки украинка в трехсетовом поединке проиграла нейтральной теннисистке Анастасии Захаровой (91 WTA), которая пробилась на соревнование через квалификацию.
По ходу матча Захарова сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку, реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Юлия Стародубцева сделала пять эйсов, допустила пять двойных ошибок, реализовала три брейк-пойнта из девяти.
WTA 250 Истборн. Трава. 1/16 финала
Юлия Стародубцева (Украина) — Анастасия Захарова (квалификация) — 4:6, 6:3, 3:6
Стародубцева на следующей неделе начнет выступления в основной сетке третьего в сезоне турнира Grand Slam — Wimbledon.
Олийныкова стала 12-й украинкой, которая дебютировала в топ-50 рейтинга WTA.
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