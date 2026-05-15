Стародубцева вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Париже
Украинка победила в четвертьфинале Кэти Волынец
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 57) продолжает успешное выступление на грунтовых кортах WTA 125 в столице Франции. В четвертьфинальном поединке украинка одолела представительницу США Кэти Волынец (WTA 104).
Матч длился 2 часа 42 минуты. Первая партия оказалась крайне нестабильной — Стародубцева вела со счетом 5:0, однако позволила сопернице отыграться. Несмотря на утраченные три сетбола в десятом гейме, Юлия смогла сделать решающий брейк и закрыть сет в свою пользу.
После неудачи во второй партии украинка вернула инициативу в решающем сете, отдав оппонентке всего два гейма.
WTA 125 Париж (Франция). Грунт. 1/4 финала
Кэти Волынец (США) — Юлия Стародубцева (Украина) — 5:7, 6:2, 2:6
Следующая соперница украинки определится в матче Медисон Киз (США, 1/WC) — анастасия захарова.
