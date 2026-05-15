Денис Седашев

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 57) продолжает успешное выступление на грунтовых кортах WTA 125 в столице Франции. В четвертьфинальном поединке украинка одолела представительницу США Кэти Волынец (WTA 104).

Матч длился 2 часа 42 минуты. Первая партия оказалась крайне нестабильной — Стародубцева вела со счетом 5:0, однако позволила сопернице отыграться. Несмотря на утраченные три сетбола в десятом гейме, Юлия смогла сделать решающий брейк и закрыть сет в свою пользу.

После неудачи во второй партии украинка вернула инициативу в решающем сете, отдав оппонентке всего два гейма.

WTA 125 Париж (Франция). Грунт. 1/4 финала

Кэти Волынец (США) — Юлия Стародубцева (Украина) — 5:7, 6:2, 2:6

🇺🇦Юлія Стародубцева вийшла до півфіналу на турнірі WTA 125 у Парижі після перемоги над Кеті Волинець - 7:5, 2:6, 6:2.



Українка провела третій чвертьфінал на змаганнях такої категорії та вперше пробилася до півфіналу.



Наступна суперниця Стародубцевої визначиться у матчі… pic.twitter.com/jmhG256g1A — Теніс України 🇺🇦 Новини від BTU (@UkrainianTennis) May 15, 2026

Следующая соперница украинки определится в матче Медисон Киз (США, 1/WC) — анастасия захарова.

