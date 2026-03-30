Ястремская начала с победы на турнире в Чарльстоне
Украинка одержала победу в двух сетах
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (49 WTA) вышла во второй круг турнира WTA 500 в Чарльстоне.
В стартовом матче украинка в двух сетах победила россиянку Анастасию Захарову (66 WTA). Поединок продолжался 1 час 37 минут.
WTA 500 Чарльстон. 1/32 финала
Анастасия Захарова – Даяна Ястремская – 5:7, 2:6
В следующем раунде соперницей украинской станет третья сеяная турнира Белинда Бенчич (12 WTA) из Швейцарии.
