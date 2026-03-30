Світолина показала лучший результат в рейтинге WTA с октября 2021 года, Ястремская – в топ-50.
Костюк улучшила свои позиции в мировой классификации
около 2 часов назад
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг Тура.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на 7-е место. Это высшая позиция украинской спортсменки в рейтинге WTA с октября 2021 года – тогда она была шестой.
Еще одна украинка Даяна Ястремская вернулась в топ-50.
Американка Кори Гауфф сместила из топ-3 польку Игу Швёнтек.
Рейтинг WTA по состоянию на 30 марта:
1. Арина Соболенко – 11025;
2. Елена Рыбакина (Казахстан) – 8108;
3 (4). Кори Гауфф (США) – 7278;
4 (3). Ига Швёнтек (Польша) – 7263;
5. Джессика Пегула (США) – 6243;
6. Аманда Анисимова (США) – 6180;
7 (8). Элина Свитолина (Украина) – 3965;
8. (7). Жасмин Паолини (Италия) – 3907;
9. Виктория Мбоко (Канада) – 3531;
10. Мирра Андреева – 3121;
...
27 (28). Марта Костюк (Украина) – 1473;
49 (54). Даяна Ястремская (Украина) – 1165;
71 (66). Александра Олийныкова (Украина) – 931;
89 (108). Юлия Стародубцева (Украина) – 816;
93 (110). Дарья Снигур (Украина) – 803;
119 (127). Ангелина Калинина (Украина) – 696;
205. Вероника Подрез (Украина) – 340;
261 (292). Катарина Завацкая (Украина) – 263;
279 (287). Анастасия Соболева (Украина) – 239.
