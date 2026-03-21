Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Марта Костюк (№28 WTA) сыграла матч второго круга на турнире WTA 1000 в Майами.

Марта со счетом 6:2, 6:4 обыграла представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову (№82 WTA).

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Рахимова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Костюк выполнила пять эйсов при семи двойных ошибках и использовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных за матч.

Это была вторая официальная встреча теннисисток. Костюк впереди – 2:0.

Рахимова в первом раунде турнира победила лаки-лузера аргентинку Солану Сьерру (№63 WTA). Марта пропускала первый круг.

В декабре 2025 года Камилла сменила гражданство с российского на узбекское.

Костюк в третьем круге сыграет с казашкой Еленой Рыбакиной.

Напомним, Стародубцева на отказе Букши вышла в третий раунд «тысячника» в Майами.